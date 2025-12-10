Más Información

Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

Diputados de Morena reciben "dulce navidad"; les entregan MacBook Air de 19 mil pesos

Diputados de Morena reciben "dulce navidad"; les entregan MacBook Air de 19 mil pesos

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados

Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados

Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice

Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice

Nicolás Romero, Méx.— A partir de enero de 2026, los conductores de transporte público deberán realizar un examen de certificación práctico para obtener su licencia de conducir, informó el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja.

“A partir de enero va a haber una certificación por parte del ICATI [Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo] del gobierno, va a costar 380 pesos y va a durar dos años”, precisó en entrevista en el marco del inicio de operaciones de un nuevo módulo de expedición de licencias de conducir en Nicolás Romero.

Sibaja mencionó que hay alrededor de 150 mil licencias expedidas para conductores de transporte público en la entidad, y a partir de enero podrán tramitar la licencia de hasta dos años, actualmente solamente es posible por uno.

El titular del área de Licencias y Operadores, Alejandro Palacios, dijo que el esquema de certificación funcionará de forma similar a lo que ocurre actualmente con los motociclistas, y aquellos que no aprueben el procedimiento no podrán obtener la licencia.

“Una capacitación y evaluación integral. Pericias al conducir, Reglamento de Tránsito, conocimientos de mecánica básica. Es una capacitación muy completa que estamos trabajando junto con la Secretaría del Trabajo, se impartirán en algunos Edayos [Escuelas de Artes y Oficios] que están en el Estado de México”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]