Nicolás Romero, Méx.— A partir de enero de 2026, los conductores de transporte público deberán realizar un examen de certificación práctico para obtener su licencia de conducir, informó el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja.

“A partir de enero va a haber una certificación por parte del ICATI [Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo] del gobierno, va a costar 380 pesos y va a durar dos años”, precisó en entrevista en el marco del inicio de operaciones de un nuevo módulo de expedición de licencias de conducir en Nicolás Romero.

Sibaja mencionó que hay alrededor de 150 mil licencias expedidas para conductores de transporte público en la entidad, y a partir de enero podrán tramitar la licencia de hasta dos años, actualmente solamente es posible por uno.

El titular del área de Licencias y Operadores, Alejandro Palacios, dijo que el esquema de certificación funcionará de forma similar a lo que ocurre actualmente con los motociclistas, y aquellos que no aprueben el procedimiento no podrán obtener la licencia.

“Una capacitación y evaluación integral. Pericias al conducir, Reglamento de Tránsito, conocimientos de mecánica básica. Es una capacitación muy completa que estamos trabajando junto con la Secretaría del Trabajo, se impartirán en algunos Edayos [Escuelas de Artes y Oficios] que están en el Estado de México”, agregó.