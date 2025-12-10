Toluca, Méx.— Las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas de la Legislatura mexiquense aprobaron, con ajustes al proyecto del Ejecutivo, el Paquete Económico 2026.

Los ajustes fueron una reorientación de recursos a dependencias y organismos, la eliminación de la disposición que aumentaba progresivamente la edad de jubilación de personas servidoras públicas y el cobro de 2% por concepto de mitigación de impacto de infraestructura vial de vehículos pesados.

En una segunda reunión de análisis, las y los integrantes de ambas comisiones dieron a conocer algunos de los ajustes que tendrá el Paquete Económico, el cual se integra por un Presupuesto de 410 mil 341 millones de pesos, además de la Ley de Ingresos del Estado y Municipios, reformas al Código Financiero y el decreto FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal).

Dentro de los primeros dos acuerdos, con respaldo del Ejecutivo, se aprobó eliminar la disposición que aumentaba progresivamente la edad de jubilación en el ISSEMyM y el no establecer una cuota de 2% a vehículos pesados que circulen por carreteras estatales concesionadas.

Tomando como base el Proyecto Presupuestal, se hicieron ajustes mínimos en la reorientación de recursos, se dio a conocer que, por impulso del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, se incrementó el presupuesto a la Secretaría de Seguridad para obtener 21 mil 272 millones de pesos, es decir, 50 millones de pesos más a lo planteado, incremento que irá encaminado al fortalecimiento de equipo para seguridad pública municipal.

A propuesta de Morena y MC, se fortaleció el Instituto del Deporte del Estado de México para obtener 224 millones 671 mil pesos, un incremento de 22 millones, y por impulso de Morena, PAN, PT y MC, también se avaló un aumento para la Secretaría de Desarrollo Económico, quedando en 282 millones 74 mil pesos, implicando 10 millones de pesos de incremento.

Del sector Salud, se indicó que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) contará con un recurso no etiquetado que podrá utilizarse, entre otras cosas, para la compra de medicamentos por más de 8 mil millones de pesos.

En atención a la solicitud del PVEM se dispusieron mil 248 millones de pesos para la reducción de la contaminación y 518 millones al manejo sustentable de ecosistemas y biodiversidad, y en atención al PT, serán 260 millones de pesos los que se orienten nuevamente para mitigar las Alertas de Violencia de Género por Feminicidio y Desaparición.

Se prevé que para hoy el paquete económico sea presentado ante el pleno del Congreso local.