Ecatepec, Méx.- La Policía municipal de Ecatepec y Fiscalía General de Justicia del Estado de México hallaron con vida al gato golpeado en un mercado del municipio en días pasados, del que inicialmente se informó que había perdido la vida por las lesiones que sufrió.

El Centro Municipal de Control y Bienestar Animal mantiene bajo resguardo al gatito que fue golpeado por Leodan “N”, alias “El Cubano” en el mercado de la colonia Nuevo Laredo, mientras la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género continúa con las indagatorias para localizar al agresor.

Elementos de la Policía de Investigación del Centro de Justicia para la Mujer en compañía de la Policía Municipal y personal de la Subdirección de Control Canino de Ecatepec acudieron al mercado ubicado en avenida Tulpetlac para realizar las indagatorias correspondientes en el lugar de los hechos.

Durante las entrevistas, testigos refirieron que el sujeto que agredió al felino es de nacionalidad cubana, era empleado de un obrador ubicado dentro del mercado y desde el día de los hechos ya no se presentó a laborar.

Tras las diligencias, tuvieron conocimiento que el felino estaba al cuidado de una locataria, por lo que personal de Bienestar Animal municipal se lo llevó para su cuidado y resguardo, así como valoraciones médicas.

Las indagatorias continúan a cargo de elementos de la Policía de Investigación del área de Fraccionadores bajo la denuncia de delito de Maltrato Animal y mantienen estrecha coordinación con el gobierno municipal para colaborar en este caso.

Personal del Centro de Control y Bienestar Animal realizó revisión médica y afirmó que el felino es feral no está acostumbrado al contacto humano, se encuentra en buen estado de salud, y se mantendrá en revisión al menos dos semanas más en las que será esterilizado mientras continúan las indagatorias de la fiscalía.

En un video difundido en redes sociales se observa al agresor cuando persigue al felino entre los pasillos del inmueble y cuando lo localiza le da varios punta pies que proyectan contra el piso al animal.

Otro joven sólo ve cómo lo maltrata, pero no interviene para evitarlo, hasta que aparece en la imagen otro hombre que sí lo enfrenta y el agresor también lo intenta golpear.

