Ecatepec, Méx.- Un sujeto apodado “El Cuba” es buscado por las autoridades de los tres niveles de gobierno porque hace unos días mató a patadas a un gato en el interior del mercado de la colonia Nuevo Laredo, en el municipio de Ecatepec.

En un video difundido en redes sociales se observa al agresor cuando persigue al felino entre los pasillos del inmueble y cuando lo localiza le da varios punta pies que proyectan contra el piso al animal.

Otro joven sólo ve cómo lo maltrata, pero no interviene para evitarlo, hasta que aparece en la imagen otro hombre que sí lo enfrenta y el agresor también lo intenta golpear.

Después de los hechos, la Policía de Ecatepec mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) quien realiza las diligencias correspondientes para localizar al sujeto identificado como “El Cuba”, como probable responsable de matar a patadas a un gato en el mercado de Nuevo Laredo.

Las autoridades reforzaron la vigilancia en las inmediaciones de este centro de consumo, además de que elementos de la Policía Municipal, Marina y Guardia Nacional, mantienen blindaje en mercados y tianguis navideños diariamente.

El gobierno municipal exhorta a la población a denunciar al Centro de Mando al 555116 7428 al 32.

