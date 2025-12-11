A menos de un año del Mundial de 2026, la administración capitalina anunció la emisión de unas placas para automóviles de edición limitada, con elementos alusivos a la justa deportiva, incluido el ajolote rosa con penacho que representará a la CDMX en el evento.

Los automovilistas podrán adquirir sus nuevas placas -que tendrán un costo de mil 500 pesos- a partir de enero de 2026, cuando se habilitará la compra virtual, y la entrega arrancará a partir de febrero, en módulos de la Secretaría de Movilidad y de la Tesorería.

Se buscará agilizar la entrega de estas nuevas placas, por lo que se ampliarán horarios y se desplegarán puntos de atención en distintas zonas de la CDMX, para que la placa pueda entregarse el mismo día o en un máximo de tres días.

Las placas estarán disponibles en tres colores: negro, blanco y amarillo, y cuentan con una imagen de la mascota oficial de la CDMX para el Mundial: el ajolote rosa con penacho de colores, que porta uniforme de futbol y un balón en el pie, así como una franja de colores con los elementos decorativos de la actual administración capitalina, en el borde superior. Sólo se emitirán 60 mil placas conmemorativas, 20 mil de cada color, y obtenerlas será opcional.

Al presentar los tres modelos de las placas conmemorativas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la intención es que se conviertan en un distintivo para las y los aficionados del Mundial que desean portar en sus vehículos un recuerdo oficial del evento.

