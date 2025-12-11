Toluca, Méx.— El Congreso del Estado de México aprobó, por unanimidad, el Paquete Económico 2026, que contempla un gasto total de 410 mil 341 millones de pesos.

Como parte del análisis del proyecto de Paquete presentado por el Ejecutivo, los legisladores realizaron reorientaciones presupuestales que fortalecen rubros de seguridad, desarrollo económico y deporte, disminuyendo recursos a la Secretaría de Finanzas.

Tal como se aprobó, a la Secretaría de Seguridad se asignan 21 mil 272 millones para el fortalecimiento del equipamiento en materia de seguridad pública municipal; al Instituto del Deporte del Estado de México se le destinaron 224.6 millones, y a la Secretaría de Desarrollo Económico, 282 millones.

Para ello se reajustó el recurso proyectado a la Secretaría de Finanzas, reduciéndole 82 millones de pesos para obtener un recurso final de 14 mil 509 millones y no 14 mil 591 millones como el Ejecutivo había planteado inicialmente.