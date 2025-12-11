El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, inició la construcción de primera Utopía en Cuauhtémoc en Peralvillo 75, que en su momento se contempló para la edificación de un albergue migrante.

En el predio que albergó la antigua Escuela Libre de Homeopatía donde fueron hallados restos humanos utilizados para fines académicos, el secretario de Obras aseguró que ahora será una Utopía que favorecerá a habitantes de Peralvillo y la colonia Tepito, donde habrá alberca Semiolimpica, además de áreas de cuidado de la salud, e incluso lavandería.

Con esta utopía ya son 14 de 16 Utopías que están en curso y quedan pendientes los proyectos de Cuajimalpa y Xochimilco.

Lee también "Es la peregrinación más grande a la fecha": alcalde de GAM; registran 3.5 millones de asistentes

Basulto informó que a finales de diciembre se prevé que culmine la demolición de los edificios de la antigua Escuela.

El inicio formal de los trabajos se realizó con la instrucción de una máquina que comenzó el retiro de los muros que formaron la ex escuela.

Durante su mensaje, Temístocles Villanueva, comisionado para la Atención a la Movilidad Humana del Gobierno capitalino, informó que una instrucción de la jefa de gobierno es no realizar obras que la gente no apruebe.

“La jefa de gobierno dijo en campaña: nunca más un proyecto en una colonia, en un barrio, un pueblo, que la gente no quiera. Y eso también se hace realidad. No sólo aquí en Tepito, en donde la mayoría, como dijo la vecina, no quería un albergue. Por muchas razones, podamos estar de acuerdo o no, pero la realidad es que la mayoría no quería un albergue. Y entonces no va a haber albergue, va a haber utopía”, indicó.

Lee también Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

A principios de mayo, los habitantes de la colonia Morelos, se enfrentaron incluso con elementos de seguridad, ya que exigían que no querían la instalación de un albergue migrante.

Incluso, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se pronunció y dijo en su momento “este lugar fue tomado sin avisarle a nadie, ni a los estudiantes, ni a las y los vecinos, ni siquiera a la alcaldía, lo cerraron, lo desmantelaron, se llevaron incluso equipo del quirófano y nadie sabe dónde está, y para qué, para instalar sin consenso de la comunidad un refugio para personas migrantes”, señaló.

El Gobierno de la Ciudad argumentó que era el dueño del inmueble y que fue invadido por personas.

También el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que el tema estaba politizado. Posteriormente, el seis de junio, fueron localizados el hallazgo de cinco cuerpos, y se confirmó que eran para uso médico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL