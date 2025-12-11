Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Un juez de control a Yael N, relacionado con el hallazgo del cuerpo del regidor de Reynosa, Tamaulipas, , por los delitos de cohecho y contra la salud.

En una audiencia realizada este jueves, un juzgador dictó la medida cautelar de y tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que seguirá privado de la libertad.

Yael fue capturado el 8 de diciembre por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) cuando viajaba en un auto por calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Leer más:

Al imputado se le aseguraron 31 dosis y un kilogramo de marihuana, una bolsa con crystal, tres teléfonos celulares y cuatro tarjetas bancarias, informó la SSC.

El imputado fue ubicado en seguimiento a un vehículo que se retiró de la zona donde se encuentra el edificio donde se encontró al regidor, el 7 de diciembre pasado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]