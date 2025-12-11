Un juez de control vinculó a proceso a Yael N, relacionado con el hallazgo del cuerpo del regidor de Reynosa, Tamaulipas, Brayan Nicolás, por los delitos de cohecho y contra la salud.

En una audiencia realizada este jueves, un juzgador dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que seguirá privado de la libertad.

Yael fue capturado el 8 de diciembre por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) cuando viajaba en un auto por calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al imputado se le aseguraron 31 dosis y un kilogramo de marihuana, una bolsa con crystal, tres teléfonos celulares y cuatro tarjetas bancarias, informó la SSC.

El imputado fue ubicado en seguimiento a un vehículo que se retiró de la zona donde se encuentra el edificio donde se encontró al regidor, el 7 de diciembre pasado.

cr