La Policía de la Ciudad de México detuvo a cuatro hombres, dos de ellos menores de edad, señalados como presuntos colaboradores de "El Perro" y "El Grande" de la Unión Tepito, quienes estaban en posesión de tres armas de fuego, cartuchos útiles y más de 100 dosis de droga.

Los detenidos fueron identificados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) como Kevin Aron, de 21 años; Jose Carlos, de 26; Jordan Yeubdiel y Tadeo Roberto, ambos de 15, miembros de la célula delictiva dedicada a la extorsión y el narcomenudeo.

Policías en campo patrullaban por la colonia Zona Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza, y dieron cuenta de que los cuatro sujetos, en el cruce de las calles José de Joaquín Herrera y Nicolás Bravo.

La SSC aseguró que los sospechosos manejaban lo que parecían ser dosis de droga y uno de ellos portaba un arma de fuego en la cintura, por lo que los uniformados se acercaron a ellos.

Tras un revisión les encontraron tres armas de fuego con cargadores, cinco cartuchos útiles,100 dosis de marihuana y una bolsa con aproximadamente 35 gramos de crystal, detalló la SSC.

Por lo anterior los cuatro hombres fueron detenidos y presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

