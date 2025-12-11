Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegados durante el concierto de Bad Bunny del miércoles 11 de diciembre, detuvieron a 16 personas por presuntos actos de reventa de boletos y a 8 más por apartar lugares en la vía pública.

Los detenidos son cuatro mujeres y 12 hombres, entre ellos seis menores de edad, informó la SSC.

Los detenidos "al parecer, ofrecían boletos a precios superiores a los de la taquilla o posiblemente apócrifos", confirmó la Secretaría de Seguridad mediante un comunicado.

Mientras que los 8 sujetos que fueron detenidos por apartar lugares fueron remitidos ante un Juez Cívico por faltas administrativas.

La SSC aseguró que las detenciones forman parte de las acciones para la seguridad de los asistentes al evento en el Estadio GNP.

