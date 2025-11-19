Más Información

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural () informó que inició la temporada de nochebuenas 2025 con el impulso a la producción y venta directa de 1.8 millones de plantas, elaboradas por 216 productoras y productores del suelo de conservación.

La titular de la Sedema, destacó que la producción local proviene principalmente de los núcleos agrícolas de Xochimilco y Tláhuac, donde se ubican comunidades como San Luis Tlaxialtemalco, los barrios de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan, San Juan Ixtayopan y Santiago Tulyehualco.

La oferta incluye nochebuena roja, variedades blancas, jaspeadas, rosas y crema dorada, producidas con técnicas especializadas e impulsadas por el programa Altépetl Bienestar.

La oferta incluye nochebuena roja, variedades blancas, jaspeadas, rosas y crema dorada. Foto: Especial.
La Sedema indicó que las nochebuenas podrán adquirirse en diversos puntos de la Ciudad de México, incluidos avenidas principales, explanadas, espacios públicos, plazas comerciales y mercados especializados, con horarios de 8:00 a 20:00 horas, dependiendo de cada sitio.

Para facilitar la compra, la Sedema habilitó un mapa interactivo con ubicaciones y rutas de acceso. Entre los puntos de venta más representativos se encuentran:

Julia Álvarez Icaza destacó que la producción local proviene principalmente de los núcleos agrícolas de Xochimilco y Tláhuac. Foto: Especial.
  • Mercado de Flores Madreselva, de lunes a domingo, 8:00 a 19:00 horas
  • Palacio de la Flor (Cuemanco), martes a domingo, 9:00 a 17:00 horas
  • Mercado de Flores Cuemanco, lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas
  • Acuexcomatl Cuemanco, lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas
  • Campo 7, lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas
  • Cuemanquito, lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas

Detalló que, la nochebuena ha sido un símbolo cultural desde la época prehispánica, cuando representaba la pureza y la nueva vida otorgada a los guerreros caídos en batalla; con el periodo virreinal, su uso se integró a las celebraciones navideñas, convirtiéndose en un emblema para millones de familias en México.

