La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) informó que inició la temporada de nochebuenas 2025 con el impulso a la producción y venta directa de 1.8 millones de plantas, elaboradas por 216 productoras y productores del suelo de conservación.
La titular de la Sedema, Julia Álvarez Icaza destacó que la producción local proviene principalmente de los núcleos agrícolas de Xochimilco y Tláhuac, donde se ubican comunidades como San Luis Tlaxialtemalco, los barrios de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan, San Juan Ixtayopan y Santiago Tulyehualco.
La oferta incluye nochebuena roja, variedades blancas, jaspeadas, rosas y crema dorada, producidas con técnicas especializadas e impulsadas por el programa Altépetl Bienestar.
La Sedema indicó que las nochebuenas podrán adquirirse en diversos puntos de la Ciudad de México, incluidos avenidas principales, explanadas, espacios públicos, plazas comerciales y mercados especializados, con horarios de 8:00 a 20:00 horas, dependiendo de cada sitio.
Para facilitar la compra, la Sedema habilitó un mapa interactivo con ubicaciones y rutas de acceso. Entre los puntos de venta más representativos se encuentran:
- Mercado de Flores Madreselva, de lunes a domingo, 8:00 a 19:00 horas
- Palacio de la Flor (Cuemanco), martes a domingo, 9:00 a 17:00 horas
- Mercado de Flores Cuemanco, lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas
- Acuexcomatl Cuemanco, lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas
- Campo 7, lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas
- Cuemanquito, lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas
Detalló que, la nochebuena ha sido un símbolo cultural desde la época prehispánica, cuando representaba la pureza y la nueva vida otorgada a los guerreros caídos en batalla; con el periodo virreinal, su uso se integró a las celebraciones navideñas, convirtiéndose en un emblema para millones de familias en México.
