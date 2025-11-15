Metepec.- El gobierno estatal mexiquense invitó a las familias a la Expo Navidad Forestal 2025 para que adquieran diversos productos que permitirán Fortalecer la economía de quienes habitan en la zona rural.

Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno, así como María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, Alejandro Sánchez Vélez, Director General de Probosque, inauguraron el evento que estará abierto hasta el 14 de diciembre.

“Somos el productor número uno en el país y varios municipios como Amecameca, Tlamanalco, Xonacatlán, Villa del Carbón, Jalatlaco y Valle de Bravo, se constituyen ya en productores muy importantes para nuestro país.”, aseguró Fusrte Olivares en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena).

El servidor público refirió que cada árbol de Navidad adquirido en la Expo Navidad Forestal contribuye al manejo forestal responsable y a la regeneración de nuestros bosques.

A su vez, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, señaló que “por el bien del campo y de la ciudad, primero los bosques. Nuestros bosques son vida, son identidad, son cultura y el futuro también”.

Mientras que Alejandro Sánchez Vélez, Director General de Probosque, destacó que, con la “La Expo Navidad Forestal 2025” las familias mexiquenses pueden elegir un árbol natural, proveniente de plantaciones legales y certificadas, que protegen el suelo, genera empleos y fortalece la economía.

La Expo se ubica en el Parque Canino de Parque Ambiental Bicentenario, se podrán encontrar artesanías elaboradas con materiales sustentables de más de 70 maestras y maestros artesanos, árboles de Navidad naturales de distintos tamaños que oscilan entre 1.80 y 3.00 metros de alto de tres especies diferentes, artículos de palma y hoja de maíz, flores de nochebuenas, entre otros.

Con esta iniciativa, el gobierno de Gómez Álvarez reafirma su compromiso con el manejo forestal sustentable, la innovación en el sector forestal y la promoción de la educación y cultura forestal, impulsando acciones que fortalecen la economía de las comunidades y fomentan una Navidad responsable con los ecosistemas.