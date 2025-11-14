Texcoco, Mex.- Con el banderazo de salida a 3 trenes de pavimentación en Texcoco, Ixtapaluca y La Paz, ya son 6 municipios los que cuentan con esta infraestructura para la recuperación de vialidades en la entidad. El acto fue encabezado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

La estrategia forma parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, proyecto que representa una inversión de 50 millones de pesos en maquinaria, para 10 municipios de la región.

“En el Plan Integral del Oriente del Estado de México, que presentó el pasado 2 de julio y que marca una decisión histórica de apoyar a quienes más lo necesitan”, dijo la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez.

Entregan trenes de pavimentación

Cada tren de pavimentación llega compuesto de cinco maquinas, entre fresadora, rodillo, petrolizado, finisher y compactado neumático, mismas que ya fueron entregadas en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chicoloapan, Ixtapaluca, Texcoco y La Paz.

Con esta política pública también se van a generar 150 empleos, pues capacitaron a operadores para poder usar las máquinas y realizar diferentes trabajos.

Además, las autoridades informaron que a los municipios de Valle de Chalco, Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla llegarán otros trenes de pavimentación en las próximas semanas, por lo que sumarán 10 máquinas para trabajar en 315 kilómetros de diversas vías principales.

“Indudablemente va a apoyar en beneficio de nuestras calles y carreteras de esta región. Que es una región que lamentablemente había sido olvidada por mucho tiempo y que hoy les están dando esa oportunidad de mejorar la calidad de vida. Por eso, gracias, Presidenta, aprovecho para refrendar mi compromiso de trabajar con usted de la mano para todo lo que podamos hacer en beneficio y justicia de nuestros pueblos y de nuestra gente”, indicó Gómez Álvarez.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, precisó que también han invertido 102 millones de pesos para asfalto y operación; y adelantó que para el periodo de 2025 a 2027 se tiene prevista la inversión de 600 millones de pesos.

