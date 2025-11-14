Zumpango, Méx.— La obra de rehabilitación y construcción de nuevos edificios para la Secundaria Diego Rivera de Zumpango y el Centro de Estudios de Bachillerato 9/16, en su turno vespertino, fueron entregadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

El monto de inversión fue superior a los 26 millones de pesos, para la construcción de dos edificios para sala de cómputo, laboratorio y oficinas administrativas y también se rehabilitaron aulas, baños, biblioteca y salón de usos múltiples, además de equipo para el bachillerato.

“Estoy empeñada en que todas y todos los que salen de la secundaria vayan directito a la preparatoria y que si salen de la preparatoria y quieren estudiar la universidad vayan directito a la universidad o al tecnológico. Todas y todos tenemos derecho a la educación”, dijo Claudia Sheinbaum.

“Ha apoyado mucho al Estado de México, no solamente en educación, les quiero comentar que nos ha apoyado en lo que se refiere a movilidad, a salud, a nuestros campesinos, a nuestros artesanos y por eso nos sentimos muy contentos”, expresó Delfina Gómez.