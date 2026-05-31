La economía, la inflación y cómo esas fuerzas podrían afectar la vida de los estadounidenses estuvieron en primer plano durante la última semana. Ir al supermercado o a la gasolinería resulta más doloroso que el año pasado, y el aumento de los costos está influyendo en las decisiones tanto de los hogares como de las empresas.

La inflación, indicador que la Reserva Federal (Fed) vigila de cerca, se aceleró en abril hasta su tasa más alta en tres años, lo que aprieta las finanzas de los ciudadanos comunes y crea desafíos políticos para el presidente estadounidense Donald Trump y los republicanos en el Congreso, con las elecciones de mitad de mandato a sólo cinco meses.

La inflación llegó a 3.8% en abril en comparación con hace un año, informó el Departamento de Comercio el jueves, por encima de 3.5% de marzo y el registro más alto desde mayo de 2023.

En términos mensuales, los precios aumentaron 0.4%, por debajo del salto de 0.7% de marzo, pero aún así más de lo que preferirían quienes combaten la inflación en la Fed.

El informe de inflación mostró que, además de la gasolina, los precios de los alimentos, la ropa y la electricidad también están subiendo, lo que sugiere que la inflación podría estar volviéndose más arraigada.

En tanto, la confianza del consumidor disminuyó ligeramente este mes, un marcado contraste con el alza de las acciones en las bolsas de valores, que se han acercado a niveles récord.

El índice de confianza del consumidor del Conference Board bajó 0.7 puntos hasta 93.1 en mayo, el primer descenso luego de tres meses de avances.

El resultado sigue a otro indicador de sentimiento del consumidor publicado por la Universidad de Michigan, que cayó este mes a un mínimo histórico.

Los aumentos en los precios han reducido el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos. Las encuestas muestran que los estadounidenses se han vuelto más críticos de las políticas económicas de la Casa Blanca, lo que podría generar problemas para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Hipotecas

Por su parte, la tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos volvió a subir la semana pasada y alcanzó su nivel más alto en nueve meses, otro revés para quienes buscan comprar vivienda.

La tasa fija de referencia a 30 años subió a 6.53% desde 6.51% una semana antes, informó el jueves Freddie Mac, comprador de hipotecas. Pese al último incremento, la tasa promedio se mantiene por debajo de 6.89%, la misma que hace un año.

Cuando suben las tasas hipotecarias, pueden sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, reduciendo su poder de compra.

Las tasas han tendido mayormente al alza desde que comenzó la guerra con Irán, que interrumpió el paso de los buques tanque que transportan petróleo crudo desde el Golfo Pérsico hacia clientes en todo el mundo. Eso ha impulsado los precios del petróleo, un factor clave de la inflación.

Desempleo

Más estadounidenses solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada, pero los despidos siguen siendo bajos pese a la incertidumbre económica causada por la guerra con Irán.

El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes de subsidio por desempleo subieron a 215 mil, frente a 210 mil reclamos previamente.

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