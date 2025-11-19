Más Información
El festival “Gatotitlán” para promover la protección de animales de compañía, regresa al Museo Panteón de San Fernando, con su segunda edición, anunció la Secmertretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Como parte del festival habrá presentaciones musicales y teatrales, campañas veterinarias, un croquetón, un sobretón y un bazar con temática felina.
¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el festival Gatotitlán 2025?
Además, en la edición de este año habrá una ofrenda colectiva en conmemoración de los animales de compañía y se realizará un mural colectivo con vecinas y vecinos de la colonia Guerrero.
El evento tendrá lugar el sábado 22 de noviembre, a partir de las 12:00 del día a las 19:00 de la tarde, en el Museo Panteón de San Fernando, ubicado en C. San Fernando 17, Centro Histórico, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.
