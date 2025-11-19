La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que los negocios ubicados del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino gastan alrededor de mil 56 millones de pesos anuales para protegerse de los actos vandálicos de algunas manifestaciones.

Detalló que en este corredor se concentran 4 mil 735 unidades económicas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo, "que cada vez enfrentan mayores riesgos a la integridad de sus empleados, clientes, transeúntes y turistas, así como daños directos a su propiedad privada".

Según las estimaciones de esta Cámara, el gasto promedio para proteger un negocio durante las marchas alcanza los 2 mil 702 pesos en el sector comercio y servicios, mientras que en el sector turismo asciende a 48 mil 641 pesos por evento.

Agregó que algunas empresas destinan hasta 8% de su gasto operativo total a medidas de seguridad, según la Agrupación de Seguridad Unida por México (Asume).

Lee también Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Indicó que el costo de contratar seguridad privada se ha vuelto prohibitivo para muchos pequeños negocios, pues un guardia armado puede costar entre 400 y mil pesos por hora, mientras que un servicio mensual básico para una pequeña empresa oscila entre 16 mil y 32 mil pesos.

Expuso que la vulnerabilidad del sector aumenta porque el 80% de las Pymes no cuentan con seguro, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), por lo que deben absorber directamente los gastos de reparación y reposición de aquello que fue dañado.

"Además del gasto en seguridad, las marchas violentas también provocaron una pérdida en ventas estimada en más de 388 millones 900 mil pesos de enero hasta octubre de 2025, afectando de manera directa la actividad económica del comercio, los servicios y el turismo de la Ciudad de México", señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL