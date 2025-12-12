En la Ciudad de México hay 2 mil 878 personas en situación de calle, de las cuales mil 11 se encuentran en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que representa 35% del total, según el registro más reciente de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien).

Le siguen Iztacalco con 479; Venustiano Carranza con 336; Gustavo A. Madero con 257, e Iztapalapa con 251. Las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo concentran 74 e Iztacalco tiene 53.

Mientras que las que menos personas en esta condición tienen son Cuajimalpa con cuatro; Magdalena Contreras con siete y Milpa Alta con ocho.

De este total, indica el registro de la dependencia, 83% son hombres, 13% mujeres y 4% pertenecen a la comunidad LGBTTIQ+.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, aseguró que se ubican, principalmente, en bajopuentes, otros hacen sus campamentos y su forma de vida varía, “algunos viven solos, otros viven en comunidad, dependiendo”.

Explicó que la mayoría son hombres y una buena parte no cuenta con documentos básicos como identificación o acta de nacimiento, por lo que no pueden acceder a un empleo.

“No tienen su identificación, no tienen su acta de nacimiento, no tienen sus papeles, y lo que requieren es recuperar este tipo de cuestiones y reintegrarse a la vida laboral”, puntualizó la funcionaria.

La titular de la Sebien comentó que a esto se le llama no tener arraigo en calle, “personas que perdieron el empleo y se quedaron en la calle, pero quieren tener otra situación”.

Refirió que hay personas que nacieron en situación de calle y que llevan toda su vida así.

La funcionaria indicó que casi no hay menores de edad, pero muchas veces se cree que viven en la calle porque sus papás trabajan en el sector informal y los tienen todo el tiempo ahí, “pero en realidad no son niños que vivan ahí”.

Abundó que hay otras personas que cuentan con algún tipo de enfermedad y fueron abandonadas, “a esas personas les damos una atención especial”.

Araceli Damián destacó que hay pocos migrantes en la calle, debido a que el Gobierno capitalino los está atendiendo y la mayoría está en un albergue.

“Hay algunos que vienen de otras entidades federativas, que vinieron buscando mejores oportunidades y que por alguna razón no lo lograron y algunas de ellas inclusive quieren regresar. Entonces, estamos viendo la posibilidad de retorno a sus entidades federativas, si así lo desean”, dijo.

Nuevo modelo de atención

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social refirió que para atender a las personas en situación de calle se lleva a cabo un nuevo modelo basado en el acercamiento. “Muy cercano con sus necesidades que estamos haciendo, muy de territorio”.

Recordó que “hace poquito tuvimos un caso de un niño que estaba reportado como desaparecido en Zacatecas y se vino por una cuestión de juegos de adolescentes a la Ciudad de México, y estaba en situación de calle y nosotros lo encontramos y a través de la fiscalía hicimos el contacto con sus familiares. Ese es un caso de éxito”.

“Entonces, creo que esos ejemplos muestran que estamos modificando y que están teniendo éxito con este nuevo modelo”, comentó la secretaria.

Según el registro de la Sebien, el Centro de Valoración y Canalización (CVC), que es un espacio transitorio donde se brinda alimentación, vestido, atención médica, aseo y pernocta, tiene 479 personas en situación de calle.

Antecedentes

En un reporte de 2024 se contabilizaron apenas mil 125 personas en situación de calle, de las cuales 966 eran hombres, 157 mujeres y 16 personas de la comunidad LGBTTIQ+, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.

La titular de la Sebien, Araceli Damián, señaló que no es que haya aumentado la cantidad, sino que en ese año la cifra se obtuvo en un día, y en esta ocasión fue en cuatro y por segregación de alcaldías.