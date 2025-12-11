La Ciudad de México fue reconocida con el premio de Reader's Digest como mejor destino religioso por las celebraciones del 12 de diciembre, informó la secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto.

"Queremos hoy compartirlo con ustedes, con la guadalupana porque es gracias a ella que lo tenemos, somos un destino en occidente el más visitado, estamos por arriba del Vaticano y esto significa obviamente el fervor de la gente, significa la ciudad de corazón grande que somos", dijo durante la conferencia de prensa por las novedades por las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe.

Reconocen a la Ciudad de México como mejor destino religioso por celebraciones del 12 de diciembre. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Lee también: RTP pone en marcha programa “Regreso Seguro a Casa"; busca apoyar a asistentes al concierto de Bad Bunny

Por su parte, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, informó que hasta las 19 horas de este jueves, se había contabilizado una asistencia de 8 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe.

Además de que se han realizado mil 735 atenciones médicas al interior de la Basílica y mil 45 al exterior.

Igualmente se han contabilizado 36 personas extraviadas, 15 localizados, 18 búsquedas canceladas y una activa, aseguró Lozano.

En materia de atención a animales de compañía, se han resguardado a 11 perros peregrinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr