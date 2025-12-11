Más Información

Para apoyar a los asistentes al en la Ciudad de México los días viernes 12, lunes 15, martes 16, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anuncia que pondrá en marcha su programa

Se trata del servicio de transporte público más económico, con estratégicamente diseñadas para ofrecer la mayor cobertura por toda la ciudad y asegurar un regreso seguro a sus hogares.

Los autobuses de RTP saldrán del estacionamiento del Palacio de los Deportes ubicado en Avenida Río Churubusco (https://bit.ly/3J4poip), en un horario de 00:30 a 03:00 horas, con una tarifa de $20.00 pesos por persona, que se pagará en efectivo al inicio del servicio.

Rutas de RTP son:

  1. Circuito Bicentenario (Norte y Sur)
  2. Metro Indios Verdes – Reclusorio Norte
  3. Metro Cuatro Caminos – Metro El Rosario
  4. San Juan de Aragón – Metro Martín Carrera
  5. Metro Tacubaya – Santa Fe – Cuajimalpa6. 7. 8. 9. Metro Mixcoac – San Ángel – Metrobús Perisur
  6. Metro Apatlaco – Metro Constitución de 1917
  7. Metro Pantitlán – Metro Santa Marta
  8. Calzada de Tlalpan – Metro Tasqueña – Xochimilco

Los recorridos de estas nueve rutas podrán ser consultados en la siguiente liga: https://www.google.com/maps/d/u/0/editmid=1SSARCk3bJzhSxWJWSk23WyW5CWooF5Y&usp=sharing

Es importante mencionar que, el único ascenso será en la Puerta 3 del Palacio de los Deportes (https://bit.ly/3J4poip) y los descensos se harán en puntos que cuenten con condiciones óptimas para garantizar la seguridad de las personas usuarias, como zonas iluminadas y espacios adecuados para que los autobuses se estacionen.

Asimismo, habrá personal identificado de RTP disponible para brindar información. No obstante, se hace una cordial invitación a los asistentes a trasladarse de manera segura en RTP al finalizar el evento, respetando las indicaciones del personal operativo, evitando el consumo de alcohol, drogas u otras sustancias que puedan afectar suseguridad.

