Para apoyar a los asistentes al concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México los días viernes 12, lunes 15, martes 16, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anuncia que pondrá en marcha su programa “Regreso Seguro a Casa”

Se trata del servicio de transporte público más económico, con nueve rutas estratégicamente diseñadas para ofrecer la mayor cobertura por toda la ciudad y asegurar un regreso seguro a sus hogares.

Los autobuses de RTP saldrán del estacionamiento del Palacio de los Deportes ubicado en Avenida Río Churubusco (https://bit.ly/3J4poip), en un horario de 00:30 a 03:00 horas, con una tarifa de $20.00 pesos por persona, que se pagará en efectivo al inicio del servicio.

Rutas de RTP son:

Circuito Bicentenario (Norte y Sur) Metro Indios Verdes – Reclusorio Norte Metro Cuatro Caminos – Metro El Rosario San Juan de Aragón – Metro Martín Carrera Metro Tacubaya – Santa Fe – Cuajimalpa6. 7. 8. 9. Metro Mixcoac – San Ángel – Metrobús Perisur Metro Apatlaco – Metro Constitución de 1917 Metro Pantitlán – Metro Santa Marta Calzada de Tlalpan – Metro Tasqueña – Xochimilco

Los recorridos de estas nueve rutas podrán ser consultados en la siguiente liga: https://www.google.com/maps/d/u/0/editmid=1SSARCk3bJzhSxWJWSk23WyW5CWooF5Y&usp=sharing

Es importante mencionar que, el único ascenso será en la Puerta 3 del Palacio de los Deportes (https://bit.ly/3J4poip) y los descensos se harán en puntos que cuenten con condiciones óptimas para garantizar la seguridad de las personas usuarias, como zonas iluminadas y espacios adecuados para que los autobuses se estacionen.

Asimismo, habrá personal identificado de RTP disponible para brindar información. No obstante, se hace una cordial invitación a los asistentes a trasladarse de manera segura en RTP al finalizar el evento, respetando las indicaciones del personal operativo, evitando el consumo de alcohol, drogas u otras sustancias que puedan afectar suseguridad.

