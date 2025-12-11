Más Información

La informó que remitió ocho mototaxis y siete operadores al Juez Cívico por , como parte del rescate de las calles de la demarcación y del reordenamiento de estos vehículos.

Este se llevó a cabo derivado de un reclamo ciudadano en las bases de mototaxis ubicadas en las calles Lerdo de Tejada y Ayuntamiento, 5 de Mayo y Toltecas, "donde la circulación vehicular y peatonal estaba siendo complicada".

Remiten ocho mototaxis y siete operadores al Juez Cívico por obstrucción de la vía pública en Iztapalapa. Foto: Especial.
Indicó que se llevó a cabo con autoridades de la Dirección General de Gobierno, la Policía Auxiliar (PA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM).

El director General de Gobierno de la alcaldía Iztapalapa, Mucio Hernández, señaló que el objetivo es agilizar la movilidad y ordenar un transporte no reconocido en la ley, pero que funciona como transporte de última milla; por ello, "es necesario ordenarlos, debido a que en los últimos tres meses, operadores de mototaxis están involucrados en carpetas de investigación por feminicidios".

Remiten ocho mototaxis y siete operadores al Juez Cívico por obstrucción de la vía pública en Iztapalapa. Foto: Especial.
Ante estos hechos, indicó, se requiere el ordenamiento de los mototaxis y contar con padrones de los operadores, para saber quiénes son los conductores de cada unidad y ofrecer seguridad a los usuarios.

