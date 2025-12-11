La alcaldía Cuauhtémoc y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) firmaron un convenio de colaboración para reactivar la economía e impulsar el empleo en la demarcación, con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un comunicado, la demarcación señaló que a través de este convenio se impulsarán mecanismos para facilitar la inserción laboral de habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc.

Además se promoverá la llegada de turistas nacionales y locales mediante programas de descuentos y beneficios especiales en los establecimientos afiliados a la Canirac.

La alcaldía indicó que este esfuerzo conjunto permitirá fortalecer acciones de desarrollo económico y promoción turística que impacten de manera directa en la actividad comercial de Cuauhtémoc, "beneficiando tanto a pequeños como a medianos y grandes comercios".

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, indicó que este convenio servirá para que la prosperidad llegue a los negocios de la alcaldía.

"Es una herramienta real para que la prosperidad deje de ser una promesa y se convierta en algo que se sienta en la calle, que se vea y se viva en los negocios y que llegue a las mesas de nuestras familias”, dijo.

La edil comentó que en el último año, la alcaldía ha vinculado a más de mil vecinas y vecinos con un empleo. “Así entendemos nuestro eje de prosperidad: como un puente entre el sector privado y la gente, entre el crecimiento económico y la justicia social, entre el desarrollo y la dignidad”.

El presidente de la Canirac, Jack Sourasky, destacó la importancia de esta alianza para fortalecer la economía local, el empleo y el turismo.

“Desde la Cámara y el sector restaurantero creemos firmemente en la colaboración; cuando autoridades, empresarios y ciudadanos nos unimos podemos generar un impacto real. Hoy celebramos la solidaridad, el esfuerzo colectivo y la responsabilidad compartida de construir una ciudad de México más justa y más cercana”, señaló.

