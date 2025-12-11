Más Información

Trece personas fueron rescatadas luego de quedar atrapadas en un que presentó una falla mecánica al interior de una tienda departamental Sears, ubicada en Avenida Juárez 14, en la

De acuerdo con autoridades capitalinas, el incidente ocurrió la tarde de este jueves, cuando el elevador se detuvo entre pisos y dejó a los usuarios sin posibilidad de salir. Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió al llamado de emergencia y, tras realizar maniobras de apertura y aseguramiento, logró liberar a las personas una por una.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención en el lugar. Dos de los afectados fueron valorados por crisis nerviosa, sin que se reportaran lesiones de gravedad ni traslados hospitalarios.

Las autoridades señalaron que la zona permaneció acordonada durante el operativo para garantizar la seguridad de clientes y trabajadores. El elevador fue retirado de servicio mientras se realizan las revisiones correspondientes para determinar la causa de la falla.

cr

