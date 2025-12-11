Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Tres personas resultaron después de que una unidad de de la línea Anaza se impactó contra postes de concreto en la colonia Las Alamedas. Uno de los heridos requirió hospitalización y fue trasladado al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes.

En el lugar, las autoridades identificaron al conductor como , de 16 años. El menor afirmó que un automóvil le cerró el paso y atribuyó a esa maniobra el choque.

Menor de 16 años choca transporte público en Las Alamedas dejando un saldo de 3 lesionados. Foto: Especial.
Menor de 16 años choca transporte público en Las Alamedas dejando un saldo de 3 lesionados. Foto: Especial.

Lee también:

Agentes municipales detuvieron al menor de edad que operaba la unidad con número económico 060, que cubre la ruta desde Nicolás Romero y lo presentaron ante el Ministerio Público.

Este año, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) estableció que la edad mínima para obtener una licencia de transporte público es 18 años, tras las reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

Además, los aspirantes deben aprobar exámenes teóricos, prácticos y de control, por lo que ningún menor de edad puede operar legalmente una unidad del servicio público.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]