Atizapán de Zaragoza, Méx.- Tres personas resultaron lesionadas después de que una unidad de transporte público de la línea Anaza se impactó contra postes de concreto en la colonia Las Alamedas. Uno de los heridos requirió hospitalización y fue trasladado al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes.

En el lugar, las autoridades identificaron al conductor como Julián Alexander “N”, de 16 años. El menor afirmó que un automóvil le cerró el paso y atribuyó a esa maniobra el choque.

Menor de 16 años choca transporte público en Las Alamedas dejando un saldo de 3 lesionados. Foto: Especial.

Lee también: Congreso del Estado de México aprueba por unanimidad el Paquete Fiscal 2026; respaldan visión financiera de Delfina Gómez

Agentes municipales detuvieron al menor de edad que operaba la unidad con número económico 060, que cubre la ruta desde Nicolás Romero y lo presentaron ante el Ministerio Público.

Este año, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) estableció que la edad mínima para obtener una licencia de transporte público es 18 años, tras las reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

Además, los aspirantes deben aprobar exámenes teóricos, prácticos y de control, por lo que ningún menor de edad puede operar legalmente una unidad del servicio público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr