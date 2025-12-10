Con diálogo y responsabilidad financiera de la gobernadora Delfina Gómez, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad el Paquete Fiscal 2026

El Paquete Fiscal 2026 del Gobierno del Estado de México fue aprobado este día por unanimidad en la LXII Legislatura, consolidando un presupuesto sin contratación de deuda, con prioridad en el bienestar social dedicando más del 50% del presupuesto a dicho rubro y una inversión pública histórica.

La semana pasada, durante la presentación del paquete presupuestal, el Secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, sostuvo un diálogo directo con todas las fuerzas políticas. Su explicación técnica, transparente y abierta permitió despejar dudas sobre proyecciones, orden del gasto y responsabilidad hacendaria. Legisladoras y legisladores reconocieron que la propuesta partía de tres ejes sólidos: crecimiento ordenado, impulso social y mayor infraestructura.

Congreso del Estado de México aprueba por unanimidad el Paquete Fiscal 2026; respaldan visión financiera de Delfina Gómez. Foto: Especial

Ese ejercicio de diálogo se reflejó en una votación unánime que respalda la visión financiera de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El presupuesto aprobado contempla ingresos por 410 mil 342 millones de pesos, cero contratación de deuda, 54% del gasto destinado al bienestar social y 19 mil 818 millones de pesos en inversión pública.

Con esta decisión, la Legislatura confirma la ruta de estabilidad, responsabilidad y justicia financiera que la administración estatal impulsa para transformar la vida de las familias mexiquenses.

