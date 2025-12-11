Más Información

La jefa de Gobierno, , dio la bienvenida a peregrinas y peregrinos que llegaron este jueves a la Ciudad de México para visitar la , con cobijas para cubrirse del frío y raciones de comida.

Clara Brugada recibe con cobijas y alimento a peregrinos que van a la Basílica de Guadalupe. Foto: Especial.
En la , a la altura de Canal de San Juan, la mandataria capitalina encabezó la entrega de 800 cobijas para arropar a las y los peregrinos en su trayecto rumbo al recinto guadalupano.

Además, en el lugar se repartieron raciones de comida caliente, tamales y café, dio a conocer la administración capitalina por medio de una tarjeta informativa.

Durante la entrega Brugada Molina reiteró el llamado a la ciudadanía a ser solidarios con las y los peregrinos en su paso por la CDMX.

Clara Brugada recibe con cobijas y alimento a peregrinos que van a la Basílica de Guadalupe. Foto: Especial.
“Seamos solidarios con los peregrinos y peregrinas que llegan a esta gran ciudad hospitalaria que recibe a todos con los brazos abiertos”, dijo.

