La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a peregrinas y peregrinos que llegaron este jueves a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe, con cobijas para cubrirse del frío y raciones de comida.
En la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Canal de San Juan, la mandataria capitalina encabezó la entrega de 800 cobijas para arropar a las y los peregrinos en su trayecto rumbo al recinto guadalupano.
Además, en el lugar se repartieron raciones de comida caliente, tamales y café, dio a conocer la administración capitalina por medio de una tarjeta informativa.
Durante la entrega Brugada Molina reiteró el llamado a la ciudadanía a ser solidarios con las y los peregrinos en su paso por la CDMX.
“Seamos solidarios con los peregrinos y peregrinas que llegan a esta gran ciudad hospitalaria que recibe a todos con los brazos abiertos”, dijo.
