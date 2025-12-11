Más Información

Dos hombres fueron a tiros esta noche cuando viajaban en una motocicleta sobre la avenida Vasco de Quiroga, en el Pueblo de Santa Fe, .

La pareja habría sido atacada por desde otro vehículo, quienes huyeron.

Asesinan a dos hombres en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial.
Cuando los paramédicos arribaron a la avenida confirmaron el deceso de los sujetos de aproximadamente 25 años de edad.

Momentos más tarde, familiares de las víctimas llegaron al lugar.

La zona se mantiene acordonada y bajo resguardo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la espera de los servicios periciales.

