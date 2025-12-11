Dos hombres fueron asesinados a tiros esta noche cuando viajaban en una motocicleta sobre la avenida Vasco de Quiroga, en el Pueblo de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

La pareja habría sido atacada por sujetos armados desde otro vehículo, quienes huyeron.

Asesinan a dos hombres en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial.

Cuando los paramédicos arribaron a la avenida confirmaron el deceso de los sujetos de aproximadamente 25 años de edad.

Momentos más tarde, familiares de las víctimas llegaron al lugar.

La zona se mantiene acordonada y bajo resguardo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la espera de los servicios periciales.

dmrr/cr