El coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, aseguró que se han detectado grupos en el primer cuadro de la capital que se disfrazan de personas en situación de calle para vender droga o asaltar.

"Hay por ahí grupitos también que se aprovechan de esta condición y se dedican a vender droga, se dedican a asaltar personas", dijo.

El funcionario explicó que, en coordinación con el Centro de Control, Comando y Contacto Ciudadano (C5) local y el C2, "logramos detectar a gente que usa una especie de disfraz de persona en situación de calle para aprovecharse de esta situación".

Lee también: Se han celebrado acuerdos reparatorios con 78 víctimas tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Agregó que también son los mismos vecinos del Centro Histórico los que les señalan quiénes son verdaderamente personas en situación de calle y quiénes no.

Carlos Cervantes Godoy pidió que no se estigmaticen a estas personas, pues sólo son unas cuantas las que se disfrazan para aprovecharse y cometer esta serie de delitos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr