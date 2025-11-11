Más Información

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

El coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, , aseguró que se han detectado grupos en el primer cuadro de la capital que se disfrazan de para vender droga o asaltar.

"Hay por ahí grupitos también que se aprovechan de esta condición y se dedican a vender droga, se dedican a ", dijo.

El funcionario explicó que, en coordinación con el Centro de Control, Comando y Contacto Ciudadano (C5) local y el C2, "logramos detectar a gente que usa una especie de disfraz de persona en situación de calle para aprovecharse de esta situación".

Lee también:

Agregó que también son los mismos vecinos del Centro Histórico los que les señalan quiénes son verdaderamente personas en situación de calle y quiénes no.

Carlos Cervantes Godoy pidió que no se estigmaticen a estas personas, pues sólo son unas cuantas las que se disfrazan para aprovecharse y cometer esta serie de delitos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]