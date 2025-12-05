La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, junto a la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, encabezaron el arranque del corte de pinos de Navidad para esta época decembrina 2025.

En el Rancho Las Palomas, ubicado en esa demarcación, la secretaria se comprometió a apoyar para que los 40 productores de árboles de Navidad de la CDMX tengan su registro ante Conafor, y adelantó que el próximo año se les entregarán trituradoras de composta.

Asimismo, se comprometió a apoyar para aumentar la comercialización de árboles de Navidad de la ciudad e hizo un llamado a la ciudadanía a adquirir árboles certificados y sustentables.

“Vamos a apoyar con todo, compañeros, la comercialización de árboles de Navidad. Ya no queremos árboles sintéticos que luego acaban en las barrancas, que luego acaban en los propios bosques, en los ríos, que ya no hay nada que hacer con ellos, que más bien se compren árboles certificados, árboles que no sean clandestinos”, dijo.

La secretaria reafirmó el compromiso “absoluto” de la administración capitalina con el suelo de conservación de la CDMX, que presta servicios ambientales para la vida diaria.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza. se comprometió a dar su apoyo para aumentar la comercialización de árboles de Navidad de la ciudad e hizo un llamado a la ciudadanía a adquirir árboles certificados y sustentables. (Foto: especial)

Ese compromiso dijo, se traduce en acciones para su protección, como son la cero tolerancia de la tala ilegal del bosque de agua, no permitir el crecimiento de asentamientos urbanos y la implementación de incentivos económicos para las comunidades que son “guardianes” de esta zona.

“Aquí es donde se recargan los mantos acuíferos, de aquí proviene el 70% del agua de la Ciudad de México, aquí se limpia el aire -que vaya que falta nos hace que se limpie el aire de la Ciudad de México-, aquí se producen los alimentos y aquí se brindan muchísimos, aquí se resguarda la fauna, la flora, aquí se resguardan los corredores de biodiversidad de la Ciudad de México, así que vaya que nos presta servicios ambientales”, dijo.

Por cada pino que se corta en este temporada se planta otro árbol, el cual demora alrededor de 10 años en crecer.

