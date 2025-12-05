La empresa mexicana Élite Ingeniería será la encargada de la construcción de la Línea 14 Trolebús, que recorrerá el tramo de Ciudad Universitaria al Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, por un monto de 157 millones de pesos.

Esta es una de las nuevas obras encaminadas al Mundial de Futbol y estará lista el 31 de marzo próximo.

Durante el acto de fallo, que se dio a conocer este jueves, la Secretaria de Obras y Servicios (Sobse) informó que en la licitación para este medio de transporte participaron dos empresas, Élite Ingeniería Civil y Asch S.A. de origen español.

En la lectura del fallo se indicó que la propuesta de la empresa Asch S.A. superó el techo presupuestal estimado por el Gobierno de la Ciudad de México para el desarrollo de la obra. Mientras que Élite cumplió con los requisitos y fue elegida por un monto de 157 millones 344 mil pesos.

La firma del contrato se realizará este 5 de diciembre para iniciar obras el 15 de diciembre de 2025.

“Una vez revisada, analizada y evaluada cualitativamente su propuesta, es aceptada y cumple con las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas solicitadas en las bases del concurso, que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones del contrato”, informó la dependencia.

El pasado 13 de noviembre, vecinos de la colonia Pedregal de Santa Úrsula bloquearon vialidades y exigieron al Gobierno de la Ciudad de México la suspensión inmediata de las obras y argumentaron que esta nueva ruta afectaría la movilidad interna, generaría congestionamientos viales y aumentaría los riesgos de inseguridad. Además, acusaron que nunca fueron consultados para la ejecución de la obra.

Ruta 0

En el paquete de presupuesto que el Gobierno de la Ciudad de México entregó al Congreso local y que en próximos días será analizado para su aprobación, se expuso que dentro de la infraestructura que se prevé para 2026 se encuentra la construcción de la Línea 0 del Trolebús, que tendrá la ruta Chapultepec-Ciudad Universitaria y contará con una inversión total de 900 millones de pesos.

La administración capitalina explicó que esta nueva ruta de transporte es un proyecto clave que impulsa una forma más limpia y eficiente de moverse por la Ciudad y beneficiará a un promedio de 235 mil usuarios.

El pasado 28 de agosto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, expuso que esta ruta de CU al Cetram Huipulco es la primera fase, con unidades de trolebús, del proyecto de construcción de la Línea 0 del Trolebús, que recorrerá 46 kilómetros por el Circuito Interior.