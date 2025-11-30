El Gobierno de la Ciudad de México contemplan para la modernización de la Línea 3 del Metro que corre de Universidad a Indios Verdes, se destinarán 5 mil millones de pesos.

En el Paquete presupuestal que el gobierno capitalino entregó al Congreso de la Ciudad de México y que debe ser analizado y aprobado por los legisladores, la administración capitalina indica que la línea verde constituye un eje relevante de movilidad para la capital debido a que mensualmente moviliza a más de 14 millones de personas.

“La inversión permitirá avanzar en la renovación de su infraestructura y en la mejora de sus condiciones operativas, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Ciudad con un sistema de transporte masivo moderno, funcional y acorde con las necesidades urbanas actuales”, sostuvo.

También en el desglose de recursos etiquetados para el próximo año, el Gobierno de la Ciudad de México argumenta que el Metro es un sistema complejo que requiere estrategias a mediano y largo plazo y considera la continuidad de ocho contratos multianuales para acciones de mantenimiento, modernización de material rodante, asesorías especializadas y prestación de servicios de trenes, por un monto de 3 mil 859.2 millones de pesos.

Ruta 0 trolebús

Dentro de la infraestructura que se prevé construir el próximo año, se encuentra la construcción de la Línea 0 del Trolebús que tendrá como ruta "Chapultepec-Ciudad Universitaria”, con una inversión de 900 millones de pesos.

La administración capitalina explicó que es un proyecto clave que impulsa una forma más limpia y eficiente de moverse por la ciudad.

Esta nueva línea conectará 10 alcaldías y más de 30 líneas de transporte, entre Metro, Trolebús, Metrobús y Cetram, beneficiando diariamente a alrededor de 235 mil usuarios.

“Con una inversión de 900 millones de pesos, la Línea 0 simboliza el compromiso de una ciudad que avanza hacia la movilidad sustentable, equitativa y sin emisiones, fortaleciendo la red de transporte público con infraestructura moderna y de beneficio ambiental”, concluyó.

