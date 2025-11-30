Ecatepec.-El Ayuntamiento de Ecatepec hizo entrega de más de 2 mil 300 tarjetas a beneficiarios de los programas “Cambia de Cancha” y “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, que buscan promover la activación física entre los jóvenes en 500 espacios de 17 colonias de atención prioritaria en Ecatepec y apoyar a los universitarios en sus pasajes.

La alcaldesa morenista, Azucena Cisneros Coss, invitó a los jóvenes a ser parte de la transformación y a sentirse orgullosos de vivir en este municipio, al arrancar de manera oficial el programa “Cambia de Cancha”, en los campos de Guadalupe Victoria.

La edil, en compañía de Ian Gael Pérez Fabián, campeón de boxeo ecatepense, los freestylers: Cristian Jovanny González Montes y John Jairo González Rodríguez, así como Adrián Chávez, exportero del América, afirmó que “en unos años tendremos campeones nacionales, atletas internacionales, artistas reconocidos, líderes comunitarios, referentes deportivos, entrenadores y jóvenes que inspirarán a miles…”, porque Ecatepec es semillero de talentos.

Recordó que durante décadas a las juventudes de Ecatepec les faltaron opciones, “les ofrecieron calles peligrosas y canchas abandonadas, les dijeron que la única solución era la fuerza y la criminalización, pero hoy estamos cambiando las reglas del juego. Sabemos que el deporte, el arte y las actividades recreativas son herramientas reales para la vida”, dijo.

El gobierno municipal puso en marcha el programa “Cambia de Cancha” que busca la recuperación de 500 espacios públicos, para realizar actividades deportivas y culturales. Aquí, los supervisores-capacitadores recibirán 5 mil pesos mensuales, los mentores 3 mil pesos y los auxiliares 2 mil pesos.

Mientras que, “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, representa el cumplimiento de la política pública en materia de desarrollo social para beneficiar a los estudiantes que acuden a escuelas de nivel superior en escuelas públicas y privadas.

Sobre este programa, la presidenta municipal, anunció que a partir del próximo año se va a incrementar su beca a mil 250 pesos mensuales, para el apoyo a los pasajes.

Durante el evento, Abraham Gómez García, beneficiario de “Cambia de Cancha” destacó que con este programa “no solo tenemos la oportunidad de chutar un balón, ejecutar pasos de baile, o dominar una técnica. Sabemos que podemos lograr mucho más”, ya que se ha fomentado el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina, sembrado la cultura de paz y recuperado y dignificado los espacios públicos. “Convirtiendo las canchas en verdaderos centros de convivencia, aprendizaje y esperanza”.

Mientras tanto, Britany Jukary Muñoz estudiante de la Normal de Ecatepec agradeció el respaldo de las autoridades municipales y destacó que el programa “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, representa un apoyo muy importante “para quienes vivimos y estudiamos en este gran municipio sabemos que el camino no siempre es fácil, muchas y muchos de nosotros enfrentamos desafíos económicos que ponen en riesgo la continuidad de nuestros estudios, por ello, la entrega de esta beca tiene un significado especial, es un respaldo directo claro y tangible que reconoce nuestro esfuerzo y nos permite seguir adelante con mayor seguridad y esperanza”.

En el lugar, se entregaron de manera simbólica tarjetas a jóvenes ecatepenses y equipo deportivo a los Supervisores-Capacitadores, Mentores y Jóvenes Auxiliares.

