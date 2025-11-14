Ecatepec, Méx.— La avenida Insurgentes, que conecta al centro de San Cristóbal con la autopista México-Pachuca, la cual estaba en condiciones deplorables desde hace varios años, fue repavimentada, así como otras vialidades de Ecatepec, que en conjunto suman más de cuatro kilómetros lineales.

Con una inversión superior a 36 millones de pesos, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss dio el banderazo de inauguración de los trabajos, que eran un reclamo de los habitantes del municipio.

También fue reasfaltada la avenida Industrias, entre La Cuesta y Tepetzicasco, que beneficia a más de 300 mil personas.

En la colonia Ejidos de San Cristóbal la edil también dio el banderazo de inicio a obras de repavimentación de avenida Nacional, de 2.7 kilómetros lineales, que corre paralela a la vía José López Portillo y cruza varias comunidades de la región de Guadalupe Victoria.