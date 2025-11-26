Ecatepec, Mex.- El programa "Cambia de Cancha" iniciará el 29 de noviembre en 34 espacios recuperados de 17 comunidades que son prioritarias para el gobierno municipal, informó la presidenta Azucena Cisneros Coss.

En su conferencia de prensa semanal, la alcaldesa explicó que se trata de una política pública para alejar a los jóvenes de la violencia y adicciones, en la que participarán mil promotores deportivos capacitados y certificados, para impartir diversas actividades.

Cisneros mencionó que la prueba piloto que fue implementada y puntualizó que lo promotores cuentan con el aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La meta es extender el programa "Cambia de Cancha" para que llegue a beneficiar a 200 mil jóvenes de Ecatepec a través de los 500 espacios deportivos con los que cuentan, con el objeto de alejarlos de malos pasos.

Foto: Especial.

Uno de cada tres jóvenes dejó la escuela para trabajar o por falta de recursos, más de 45 mil no estudian ni trabajan no por falta de voluntad sino porque no había oportunidades reales en sus colonias y en amplias zonas del municipio existe solo un espacio deportivo funcional por cada 20 mil habitantes, dijo la alcaldesa, al tiempo de exponer que fue un sector que quedó en el abandono.

“Eso no es desinterés juvenil, eso es abandono institucional y nosotros lo estamos rompiendo de raíz. Por eso, 'Cambia de Cancha" es una decisión política de cambiar el destino de una generación”, refirió Cisneros.

El programa piloto de Cambia de Cancha, permitió la implementación de actividades gratuitas de carácter deportivas, recreativas y artísticas, como acondicionamiento físico, disciplinas deportivas y actividades artísticas que beneficiaron a 1 mil 500 jóvenes en 34 espacios deportivos recuperados de 17 colonias prioritarias.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, detalló que se busca beneficiar a 200 mil jóvenes a través de los 500 espacios deportivos de Ecatepec. Foto: Especial.

“Cambiar de Cancha significa cambiar el abandono por acompañamiento, cambiar la soledad por comunidad, cambiar el riesgo por deporte, cambiar las adicciones por disciplina y cambiar la calle sin rumbo por espacios seguros y organizados”, dijo la alcaldesa.

Cada espacio, agregó la presidenta de Ecatepec , Azucena Cisneros, estará equipado con material deportivo, uniformes, jumpings, balones, ajedrez y equipamiento otorgado por Conade y el gobierno municipal.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec, Vianey Duarte Pineda, refirió que los promotores deportivos que participarán son jóvenes del municipio que fueron certificados por la Comisión Nacional del Deporte.

Foto: Especial.

Los supervisores y capacitadores recibirán un pago de 5 mil pesos mensuales; de 3 mil pesos los mentores; de 2 mil pesos los auxiliares; y les entregarán 35 mil 750 equipos, entre balones, conos, aros, brincolines y juegos de ajedrez, así como kits de uniformes completos.

