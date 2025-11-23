Ecatepec.- Además de salir de la lista de los 20 municipios con más feminicidios del país, Ecatepec redujo 10 % los delitos contra las mujeres, entre ellos violación, lesiones dolosas y abuso sexual, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Según la edil, la realización de operativos permanentes de proximidad social, mejoramiento de espacios públicos y acciones de prevención de violencia, se ha consolidado la estrategia de seguridad con perspectiva de género.

Diariamente policías municipales realizan el operativo Transporte Seguro en distintos puntos del municipio para prevenir ilícitos a pasajeros y casos de acoso a mujeres.

De esta forma, se ha logrado más del 300% de intervenciones a favor de las mujeres en este año, y de enero a septiembre han sido detenidas 50 personas por abuso y acoso sexual, precisó la alcaldesa.

En Avenida Nacional, en Santo Tomás Chiconautla y Ciudad Cuauhtémoc, elementos de Prevención del Delito y Policía de Género colocaron calcomanías de Puntos Violeta en combis y camiones de transporte público, para crear redes de seguridad con transportistas y pasajeros que al detectar situaciones de riesgo puedan realizarlas a Centro de Mando de la policía municipal para pedir su intervención.

“Es muy bueno este programa porque me ha tocado que se suben personas drogadas y molestan al pasaje”, contó Sandra Torres, conductora de la Ruta Marte.

Foto: Especial

Adicionalmente, policías de Prevención del Delito realizaron Operativo Transporte Seguro en Avenida Nacional para la revisión de pasajeros con la intención de detectar armas blancas o de fuego y prevenir incidentes.

Al respecto, María Luisa Vargas quien viajaba en un camión de transporte público aprobó el operativo pues ello da más tranquilidad para llegar a su destino.

“Me subo al camión y voy inquieta estos operativos son muy buenos porque las mujeres somos más vulnerables”, afirmó la pasajera.

Estas acciones con perspectiva de género buscan generar tranquilidad a las mujeres, además de los programas de atención a las violencias en sus entornos cercanos y rehabilitar espacios públicos para que sean seguros, destacó Cisneros Coss.

Y otro programa que busca el desarrollo de mujeres es la entrega de becas para que madres adolescentes sigan estudiando, dio a conocer.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl