Ecatepec, Méx.- Guillermo “N”, identificado como uno de los principales integrantes del "Sindicato 22 de Octubre", organización relacionada con delitos de secuestro, extorsión, despojo, robo con violencia, disparo de arma de fuego y narcomenudeo, entre otros, fue arrestado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El acusado también es dirigente de la organización “Los Mayas” que opera en Ecatepec, que inicialmente inició como agrupación de taxis irregulares en comunidades del municipio más poblado del Estado de México.

Por sus actividades delictivas relacionadas con la explotación, distribución y comercialización ilegal del agua, Guillermo "N" era considerado objetivo prioritario de la “Operación Caudal”, la cual suma 3 detenidos de alta relevancia durante las acciones operativas de la segunda etapa.

Fue detenido en el municipio de Ecatepec, posteriormente le fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de extorsión e ingresado al un penal de la entidad mexiquense.

En la mañana de este sábado, integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arrestaron a Juan “N”, identificado como líder de la "Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México" (FITTAM) y vocero de "Sindicatos Unidos por la Transformación de México" (Sutmex), por su presunta participación en delitos relacionados con la extracción, distribución y comercio ilícito de agua potable.

En la zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl era donde operaba desde hace varios años.

El acusado era considerado un objetivo prioritario de la “Operación Caudal”, que llevan a cabo autoridades de los tres niveles de gobierno para erradicar esas prácticas ilegales en el Estado de México.

La fiscalía mexiquense informó que le fue cumplimentada una orden de aprehensión, la cual forma parte de las acciones de la segunda fase desplegada para neutralizar actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en la entidad.

Juan "N", también es investigado por su probable participación en hechos delictivos de extorsión. Durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles de diferentes calibres.

Ayer la FGJEM dio a conocer que el sexto regidor de Chalco, Christian Jesús “N”, alias “El Jimy”, adherido al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue detenido por su presunta responsabilidad en el acaparamiento y venta de líquido a través de la organización sindical a la que pertenece.

