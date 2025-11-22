Más Información

Toluca, Estado de México.- Elementos de la detuvieron a Juan "N", identificado como líder de la "Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México" FITTAM y vocero de "Sindicatos Unidos por la Transformación de México" .

Juan "N" también es investigado por su probable participación en hechos delictivos de extorsión. Foto: Especial.
La dependencia informó que el detenido era considerado , por lo que le fue cumplimentada una orden de aprehensión en el marco de las acciones de la segunda fase desplegada para neutralizar actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Edomex.

Juan "N" también es investigado por su probable participación en hechos delictivos de extorsión.

La dependencia informó que el detenido era considerado objetivo prioritario de la Operación Caudal. Foto: Especial.
Durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles de diferentes calibres.

