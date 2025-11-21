Más Información

Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

Detienen en Toluca a Isidro Pastor, expresidente del PRI en Edomex; está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Detienen en Toluca a Isidro Pastor, expresidente del PRI en Edomex; está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; los acusan de lesiones y robo

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; los acusan de lesiones y robo

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

De Lupita Jones a Fátima Bosch: las dudas que han acompañado el triunfo de las mexicanas en Miss Universo

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Toluca, Méx.- Agentes federales detuvieron en la capital mexiquense a , exdirigente estatal del PRI en el Estado de México, quien es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de .

De acuerdo con autoridades federales, Pastor Medrano fue ubicado durante un operativo realizado este viernes en Toluca y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de Santiaguito, en .

Lee también:

Según las primeras indagatorias, la FGR mantiene una investigación en su contra por la compra de un inmueble valuado en millones de pesos, así como por depósitos y movimientos financieros cuyo origen no ha sido acreditado.

De acuerdo al Registro del Centro Nacional de Detenciones, la detención ocurrió alrededor de las 12:50 horas en un inmueble ubicado sobre la carretera Toluca–Tenango de Arista, a la altura del número 502, en la colonia Nueva Santa María, en Toluca de Lerdo. El operativo se realizó en las inmediaciones de un Sam’s Club, entre las calles P. del Calvario y Juan Monroy.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]