Detienen en Toluca a Isidro Pastor, expresidente del PRI en Edomex; está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Toluca, Méx.- Agentes federales detuvieron en la capital mexiquense a Isidro Pastor Medrano, exdirigente estatal del PRI en el Estado de México, quien es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

De acuerdo con autoridades federales, Pastor Medrano fue ubicado durante un operativo realizado este viernes en Toluca y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Lee también: Acuerdan crear la Red de Transporte Edomex

Según las primeras indagatorias, la FGR mantiene una investigación en su contra por la compra de un inmueble valuado en millones de pesos, así como por depósitos y movimientos financieros cuyo origen no ha sido acreditado.

De acuerdo al Registro del Centro Nacional de Detenciones, la detención ocurrió alrededor de las 12:50 horas en un inmueble ubicado sobre la carretera Toluca–Tenango de Arista, a la altura del número 502, en la colonia Nueva Santa María, en Toluca de Lerdo. El operativo se realizó en las inmediaciones de un Sam’s Club, entre las calles P. del Calvario y Juan Monroy.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr