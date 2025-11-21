Aunque “sin duda” la mayor cantidad de licencias de conducir permanentes han sido solicitadas por habitantes de la Ciudad de México, también hay personas del Estado de México que la han tramitado, al ser un documento válido en esta entidad y en cualquier lugar de la República, afirmó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón.

“Si bien la mayor parte están en la capital, debe haber un número también que tenga que ver con el Estado de México y algunos otros estados de la parte conurbada, aunque su mayor parte de la capital”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario señaló que no se ha detectado “una cuestión extendida” respecto a prácticas ilegales con la licencia permanente —como documentos apócrifos o cobros adicionales— toda vez que “al ser un programa tan extendido”, la gente sabe de boca en boca que solo se hace el pago del derecho, que son los mil 500, y no se cobra algo extra por su realización.

Lee también: Fecha límite para sacar licencia de conducir permanente

“Es importante que la gente sepa que sin tener que recurrir a ningún tercero va a poder agendar una cita y los vamos a atender sin ningún problema; es más, esta extensión que estamos proponiendo para 2026 le da más certeza a la gente de que no se desespere, de que va a poder haber citas para que podamos atender a todos”, indicó.

De Botton Falcón explicó que si las autoridades detectan alguna página apócrifa o información que no es correcta, “nosotros denunciamos directamente esta cuestión para que se puedan tomar cartas en el asunto, tanto en redes sociales o donde sea que se esté dando este asunto”.

El 18 de noviembre, la administración capitalina anunció la ampliación del plazo para la obtención de la licencia de conducir permanente para todo 2026, con lo que se prevé expedir un millón de licencias y recaudar mil 500 millones de pesos a lo largo del próximo año.

Lee también: Cuánto costará la licencia permanente de conducir en 2026

El secretario destacó que en 2026 se mantendrán los horarios de atención extendidos de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo —incluyendo días festivos— para atender “la gran demanda” de parte de la población.

“Estamos dando una respuesta a la gran aceptación que ha tenido la ciudadanía de este programa. La respuesta es positiva y es que el programa de licencia permanente continúa hacia el siguiente año y esperamos atender un millón de nuevas licencias permanentes, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, tomando esta determinación y que nos va a permitir proponer en el siguiente Paquete Económico la continuidad del programa de licencia permanente”, resaltó.

Señaló que lo que tiene que ver con la evaluación que se aplica para obtener la licencia de conducir permanente corresponde a la Secretaría de Movilidad.

Lee también: Revocarán licencias de conducir permanentes a los siguientes conductores

“En los casos en los que la Secretaría de Movilidad lo considera se realiza un examen teórico y nosotros estamos siguiendo los lineamientos que nos dicta la Semovi; nosotros somos facilitadores del trámite, pero no nos toca en este sentido, dictaminar cuáles son los requisitos para emitir una licencia de conducir”, dijo el secretario de Administración y Finanzas.

Sin embargo, advirtió que hay situaciones en las que no se puede expedir el documento, por ejemplo, a personas que tengan alguna falta grave de tránsito, o casos de atropellamiento, que son situaciones que les reporta Semovi con este fin.