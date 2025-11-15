La licencia de conducir permanente aún puede ser tramitada y te decimos qué módulos operan de lunes a sábado.

El trámite consiste en el pago de mil 500 pesos y aprobación de examen teórico para las personas que por primera vez la soliciten, en tanto, podrán acudir a los siguientes módulos con cita previa.

Los horarios son de Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Las citas para iniciar trámites digitales y seleccionar el módulo que más conviene puede ser través del link http://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Los módulos fijos están ubicados en División del Norte (Av. Municipio Libre número 314, colonia Emperadores).

Aún puedes tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX. Foto: X @@LaSEMOVI

Módulo de Agencias y Licencias en Avenida Insurgentes Sur 263, 1er piso, Colonia Roma.

Módulo Galerías Plaza de Las Estrellas (Control vehicular), en Circuito Interior Melchor Ocampo número 193, local J24 primer piso, colonia Verónica Anzures.

Para conocer la lista de los módulos móviles, se puede consultar en el siguiente link https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-particulares/modulos-de-control-vehicular-y-licencias.

