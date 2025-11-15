Más Información

El Gobierno de la Ciudad de México contempla la en 2026 de la , esto es lo que sabemos del proyecto.

Las obras en la línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, iniciarán en diciembre de 2026 y se prevé que dure un año con cierres parciales, informó la Secretaría de Movilidad () en el documento de rendición de cuentas que compartió a legisladores del Congreso local.

Sin confirmar cuándo inicien, los trabajos consistirán en mejoras de sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización, así como la modernización de instalaciones fijas y de accesibilidad.

El gobierno contempla realizar cierres parciales de estaciones para ejecutar trabajos de rehabilitación, y en su momento informan la fecha de inicio de los mismos.

La Línea 3 es una de las más extensas y con mayor demanda del Sistema de Transporte Colectivo por lo que, su modernización incluye además de la renovación de la infraestructura, estaciones, la adquisición de 45 trenes equipados con tecnología de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC).

Las autoridades indicaron que durante el segundo semestre de 2025 se llevarán a cabo estudios técnicos especializados para definir con precisión el alcance de las intervenciones que se requieren.

