Más Información

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

Marcha Generación Z ¿Cuál es la ruta y alternativas viales a la movilización de este sábado 15 de noviembre?

Marcha Generación Z ¿Cuál es la ruta y alternativas viales a la movilización de este sábado 15 de noviembre?

Pemex abre este año hoyo presupuestal de 6 mil mdp

Pemex abre este año hoyo presupuestal de 6 mil mdp

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

Usuarios de la Línea 1 del , que fue sometida a proceso de modernización y abrirá en su totalidad este domingo, reportan fallas en la operatividad de las y elevadores. 

A través de una solicitud de transparencia, el Sistema de Transporte Colectivo (STC), informó a EL UNIVERSAL, que desde el 31 de octubre de 2023 al 30 de junio de este 2025, se efectuaron 242 reparaciones a escaleras electromecánicas a escaleras y elevadores de la línea rosa. 

Usuarios reportan fallas en escaleras eléctricas

Durante un recorrido que realizó este diario, pasajeros cuestionaron la rehabilitación a la que fue sometida la línea rosa, pues en ocasiones se encuentran con escaleras eléctricas, sin operar.

Lee también

“No se explica uno si no sirve o no están encendidas. Entonces, muy bonito presumen que está nuevo todo, pero hay días que te sacan de onda porque sirven un día y al otro que pasas ya falla”, aseguró Paulina usuaria. “He visto mejoría en el servicio, pero a veces las escaleras no funcionan del todo, en San lázaro es la estación donde me subo y es cuando no sirven, a veces”, dijo

Carmela quien acude a la estación La Merced a surtir su mercancía, por lo que utilizar esta infraestructura minimiza la carga y ayuda en su traslado. 

“Ojalá que ya quede toda. Todo necesita darse mantenimiento constante, porque luego te topas al caminar por la línea que hay goteras o escaleras que no funcionan. No siempre pasa, pero si llegan a presentarse, principalmente en Balderas y San Lázaro”, apuntó Juan otro pasajero. 

Lee también

Ante la reapertura del último tramo de la obra, de las estaciones Juanacatlán a Observatorio, usuarios agregaron que han visto mejorías.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]