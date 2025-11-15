Usuarios de la Línea 1 del Metro, que fue sometida a proceso de modernización y abrirá en su totalidad este domingo, reportan fallas en la operatividad de las escaleras eléctricas y elevadores.

A través de una solicitud de transparencia, el Sistema de Transporte Colectivo (STC), informó a EL UNIVERSAL, que desde el 31 de octubre de 2023 al 30 de junio de este 2025, se efectuaron 242 reparaciones a escaleras electromecánicas a escaleras y elevadores de la línea rosa.

Usuarios reportan fallas en escaleras eléctricas

Durante un recorrido que realizó este diario, pasajeros cuestionaron la rehabilitación a la que fue sometida la línea rosa, pues en ocasiones se encuentran con escaleras eléctricas, sin operar.

“No se explica uno si no sirve o no están encendidas. Entonces, muy bonito presumen que está nuevo todo, pero hay días que te sacan de onda porque sirven un día y al otro que pasas ya falla”, aseguró Paulina usuaria. “He visto mejoría en el servicio, pero a veces las escaleras no funcionan del todo, en San lázaro es la estación donde me subo y es cuando no sirven, a veces”, dijo

Carmela quien acude a la estación La Merced a surtir su mercancía, por lo que utilizar esta infraestructura minimiza la carga y ayuda en su traslado.

“Ojalá que ya quede toda. Todo necesita darse mantenimiento constante, porque luego te topas al caminar por la línea que hay goteras o escaleras que no funcionan. No siempre pasa, pero si llegan a presentarse, principalmente en Balderas y San Lázaro”, apuntó Juan otro pasajero.

Ante la reapertura del último tramo de la obra, de las estaciones Juanacatlán a Observatorio, usuarios agregaron que han visto mejorías.

