Este sábado se llevará a cabo la marcha conocida como Generación Z y el transporte público que transita por avenida Paseo de la Reforma y Centro Histórico de la capital tendrá modificaciones.

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Bellas Artes de la Línea 2, así como Bellas Artes de la Línea 8, permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

El Metro recomendó para aquellos que transitarán hacia la zona centro, podrán usar como alternativas las estaciones Pino Suárez (Líneas 1 y 2) y San Juan de Letrán (Línea 8). Toma previsiones.

Lee también ¿Cuál es la ruta y alternativas viales a la marcha Generación Z?

Metrobús

El sistema realizará los cortes del servicio dependiendo del paso de la marcha, por lo que recomienda estar pendiente de los avisos que se lleven a cabo en redes sociales y a través de la pagina https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

La marcha partirá del Ángel de la Independencia a las 11 horas y tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México.

Lee también Comercios de Paseo de la Reforma colocan vallas y protecciones previo a marcha de la Generación Z

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot