Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

Marcha Generación Z ¿Cuál es la ruta y alternativas viales a la movilización de este sábado 15 de noviembre?

Este sábado se llevará a cabo la marcha conocida como y el que transita por avenida Paseo de la Reforma y Centro Histórico de la capital tendrá modificaciones.

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Bellas Artes de la Línea 2, así como Bellas Artes de la Línea 8, permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

El Metro recomendó para aquellos que transitarán hacia la zona centro, podrán usar como alternativas las estaciones Pino Suárez (Líneas 1 y 2) y San Juan de Letrán (Línea 8). Toma previsiones.

Metrobús

El sistema realizará los cortes del servicio dependiendo del paso de la marcha, por lo que recomienda estar pendiente de los avisos que se lleven a cabo en redes sociales y a través de la pagina https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

La marcha partirá del Ángel de la Independencia a las 11 horas y tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México.

