Antes del inicio de la Liguilla, el Guadalajara era el equipo favorito para conquistar este Clausura 2026 de la Liga MX; sin embargo, con la lista de Javier Aguirre el proyecto de Gabriel Milito recibió un duro golpe.

El Vasco les quitó a cinco futbolistas para la Copa del Mundo 2026 y eso mermó considerablemente las posibilidades del Rebaño, que a la postre fueron eliminados por Cruz Azul en Semifinales.

“Es un tema del que ya se habló mucho. Gabriel Milito lo mencionó en todas las conferencias. Esto se avisó desde antes del torneo, hubo respaldo, y a nosotros como jugadores nos toca respaldar todo lo relacionado con la Selección”, mencionó Luis Romo, seleccionado nacional.

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El mediocampista rojiblanco, quien jugó como central frente a Ghana, se dijo orgulloso de las Chivas y destacó lo que “pueden hacer los mexicanos”.

“Creo que todos vimos el nivel que hay en México y lo competitivos que podemos ser, y eso nos hacía sentir orgullosos dentro de la concentración”, declaró Luis Romo.

“En lo personal, fue un orgullo ver a mis compañeros competir como lo hicieron, y también para ellos es un orgullo que nosotros estemos acá. Todos lo sabíamos, todos lo soñábamos”, agregó sobre el torneo que dio el Guadalajara en la Liga MX.

Aplaude la concentración larga en Selección Mexicana

La Selección Mexicana comenzó su preparación final el pasado 6 de mayo. Con una concentración larga en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), comenzó su Mundial.

Para muchos, fue motivo de críticas, pero para otros, era necesario trabajar con los futbolistas lo antes posible.

"En Selección normalmente no se tiene tanto tiempo de trabajo, así que el hecho de que Javier pueda plasmar en el campo todos los movimientos con su cuerpo técnico y que nosotros podamos adaptarnos a lo que él pide, es muy positivo. Espero que sigamos mejorando con el tiempo y lleguemos muy bien a lo más importante, que es el Mundial”, aseveró Luis Romo.

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