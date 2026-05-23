Culiacán, Sin. - En la entrada del estacionamiento de la iglesia católica de la Divina Misericordia, conocida por la enorme figura de un Cristo blanco, en los límites del fraccionamiento Colinas del Rey, un hombre fue asesinado a balazos; los disparos causaron inquietud entre los feligreses que acudieron a una misa.

La Policía Municipal y Estatal Preventiva que llegaron al lugar del hecho encontraron el cuerpo de un hombre, presuntamente de nombre Bartolo “N”, de 43 años de edad, originario del municipio de Navolato, quien asistía a un servicio religioso en esta parroquia, en la zona sur de la ciudad capital.

Ubicaron el cuerpo de Bartolo “N”, en la parte trasera de una camioneta, de la que se presume recién había descendido. | Foto: Especial.

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Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad sobre detonaciones cerca de la iglesia de la Divina Misericordia, por lo que se desplegó un operativo, en el que no se logró detener a los presuntos responsables del asesinato.

Los elementos de seguridad que resguardaron la zona ubicaron el cuerpo de Bartolo “N” en la parte trasera de una camioneta recién estacionada tipo SUV, de color blanco, de la que se presume recién había descendido y se enfilaba a ingresar a una misa familiar.

Encontraron el cuerpo de un hombre, presuntamente de nombre Bartolo “N”, de 43 años de edad, originario del municipio de Navolato. | Foto: Especial.

Detienen a presunto asaltante; se hacía pasar por repartidor

Un hombre que se presume se disfrazaba como repartidor de alimentos por aplicación, fue detenido a través de un seguimiento por varias colonias usando el sistema de videovigilancia del C-4i, acusado de cometer cuatro asaltos consecutivos a negocios.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, a través de reportes a la línea de emergencia del 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, con apoyo del personal del sistema de monitoreo del C-4i, se le dio seguimiento sobre su desplazamiento en una motocicleta, en que llevaba una caja de entrega de alimentos.

Un hombre que se presume se disfrazaba como repartidor de alimentos por aplicación, fue detenido. | Foto: Especial.

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Con los reportes de cuatro asaltos consecutivos a diferentes negocios y con su descripción, personal de las fuerzas federales y estatales se unió a su búsqueda en forma terrestre, con datos actualizados en forma continua sobre su ubicación.

Luego de ser retenido, este fue identificado por alguna de sus víctimas de asaltos, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se realicen las indagatorias respectivas sobre la serie de asaltos que se presume cometió esta persona.

Luego de ser retenido, fue identificado por alguna de sus víctimas de asaltos, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público. | Foto: Especial.

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JACL/cr