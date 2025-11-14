Más Información
A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto
Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México
La mañana de este viernes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en diversas líneas, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.
Estación Zócalo cerrada
También informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso.
Quienes se dirijan a la zona centro fe la Ciudad pueden usar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8.
Lee también Retrasos y saturación en el Metro CDMX; usuarios denuncian fallas en al menos cinco líneas
Usuarios denuncian retrasos
En la Línea B, los pasajeros reportaron que el servicio prácticamente se detuvo: “¿Saben por qué no pasa ningún Metro en la Línea B? Vamos para 10 minutos en Plaza y no llega ningún tren”, escribió un usuario, mientras otro reclamó: “¿Qué pasa con Línea B? ¿No que no hay nada que afecte? Llevamos 10 minutos parados…”.
En la Línea 2, usuarios señalaron que los trenes se encontraban detenidos sin explicación: “Línea 2 detenida en Hidalgo, ¿qué pasa?”, denunció un pasajero, mientras otro agregó: “Línea 2 no pasan los trenes, más de 10 minutos y nada”.
La Línea A también presentó retrasos considerables, según los reportes ciudadanos: “Cámara, muevan la Línea A, ya más de 10 minutos haciendo base”, reclamó un usuario, mientras otro señaló que en dirección Pantitlán “más de siete minutos no avanza”.
Lee también FOTOS: Renovación de estaciones de la Línea 3 del Metro iniciará en diciembre de 2026
En la Línea 4, los usuarios cuestionaron el tiempo de espera y la falta de avance: “¿Qué pasa en la Línea 4? ¿Por qué 5 minutos ni de locos da servicio? Es más tiempo”, reportó un pasajero, a lo que se sumó otro que señaló: “Llevamos parados en Fray Servando 10 minutos, ¿por qué?”.
Respecto a la Línea 7, también se registraron quejas por trenes detenidos: “¿Qué pasa en la Línea 7? Ya se tardó en avanzar”, expresó una usuaria, mientras otro comentó: “L7 detenida por 5 minutos en San Pedro de los Pinos”.
En la Línea 3, los pasajeros aseguraron que los retrasos continúan afectando sus tiempos laborales: “Dejé de tomar la 3 porque siempre llegaba tarde a mi trabajo; opté por cambiar de ruta y hoy me vas a hacer llegar excesivamente tarde nuevamente”, reclamó un usuario, otro añadió: “¿Qué pasa en la Línea 3? Venía bien y ya se quedó en Juárez detenido el tren. Neta que con ustedes nunca se da una”.
En la Línea 8, también se reportaron interrupciones: “Línea 8 ya se quedó detenida”, lamentó una pasajera ante la falta de movimiento del convoy.
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]