La mañana de este jueves, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en diversas líneas, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 5, usuarios reportaron demoras y trenes sin avanzar: “¿Qué pasa en la Línea 5? Llevamos parados en Consulado y no avanza”, comentó un pasajero, mientras que otro señaló que los trenes con dirección Politécnico “van muy lentos, con retraso de 10 minutos y los vagones atascados de gente debido a los retrasos”.

El STC respondió que “se realiza revisión a un tren en la Línea 5, por lo que la marcha es lenta; en breve se normalizará la circulación”.

En la Línea A, las quejas también se multiplicaron por las demoras constantes: “En cada estación el tren se va esperando más de tres minutos, ¿por qué?”, preguntó una usuaria, mientras otra reclamó: “Tren desalojado en Acatitla, ¿habrá un día que la Línea A funcione bien?”.

Ante ello, el Metro informó que “se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

La Línea 9 tampoco se libró de los retrasos: “¿Qué onda con la Línea 9? Llevamos 10 minutos en el andén y no avanza. Hay dos trenes llenos detenidos y ya no cabemos en el andén”, publicó una usuaria, mientras que otro pasajero señaló desde Pantitlán: “Llevamos 10 minutos en el andén y no salimos, hay dos metros listos para salir y ninguno puede iniciar su trayecto”.

En la Línea 2, los pasajeros denunciaron trenes detenidos por largos minutos: “Línea 2 detenida dirección Cuatro Caminos”, reportó un usuario, mientras otro agregó: “Ahora, ¿qué pasa con la Línea 2? Estamos en Normal dirección Cuatro Caminos y se detuvo 10 minutos”.

En la Línea 12, los usuarios pidieron apoyo para mejorar el servicio. “Buen día, ¿podrían mandar trenes vacíos a Atlalilco, dirección Mixcoac? Está imposible subir”, solicitó un pasajero ante la alta afluencia registrada durante la mañana.

