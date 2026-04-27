Washington. El hombre que, según las autoridades, intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca armado con pistolas y cuchillos, ha sido acusado de intento de asesinato del presidente Donald Trump. El lunes compareció ante el tribunal para responder a los cargos relacionados con un caótico incidente que provocó disparos, la evacuación urgente de Trump del escenario y que los invitados se lanzaran al suelo para protegerse debajo de las mesas.

Cole Tomas Allen fue detenido tras el tiroteo del sábado por la noche y está siendo juzgado en un tribunal federal de Washington. Las autoridades afirman que un agente que llevaba un chaleco antibalas recibió un disparo en el chaleco, pero se espera que se recupere.

Allen, de Torrance (California), está representado por abogados de la oficina del defensor público federal y se sentó junto a ellos en el tribunal vestido con un uniforme carcelario azul.

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Los fiscales no han revelado el motivo, pero en un mensaje revisado por The Associated Press que, según las autoridades, fue enviado por Allen a sus familiares minutos antes del ataque, Allen se refería a sí mismo como un (asesino federal amistoso), hacía repetidas referencias al presidente republicano sin nombrarlo y aludía a sus quejas sobre una serie de medidas del gobierno de Trump.

Allen también fue acusado de disparar un arma de fuego durante la comisión de un delito violento y de transportar un arma de fuego y munición en el comercio interestatal.

La fiscalía solicita la prisión preventiva.

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Por el cargo de intento de asesinato contra Trump puede ser condenado a cadena perpetua.

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