La Secretaría de Gobierno de la CDMX lanzó un programa social para que los capitalinos se sumen como “defensores del espacio público”, y ayuden con el reordenamiento de calles que se implementa en el Centro Histórico.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que se hace “toda una revisión” de quienes son las personas que se integran al programa, además de que se evalúa su desempeño una vez que desempeñan las labores.

“Se hace toda una revisión de quiénes son, y no sólo eso, no solamente previo a que entren; sino que se hace una supervisión de su trabajo y una evaluación de su trabajo. Y si vemos que alguno de ellos, pueda no estar cumpliendo su función correctamente, hacemos recambio”, indicó.

Al respeto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que este equipo ayudará mucho para el reordenamiento de la vía pública en el Centro Histórico, pues además de los acuerdos a los que se llega con los comerciantes, dijo, se tiene que vigilar las calles.

“Este gran equipo nos va a ayudar a eso: a que los avances del reordenamiento que dice el secretario de Gobierno, estén con un equipo que se haga cargo de ello y hay toda una estructura que tiene la Secretaría de Gobierno, para garantizar que pueda estar muy monitoreado, vigilado y cumpliendo con los objetivos”, indicó.

El programa “Defensoras y defensores del espacio público 2026” contempla la participación de 400 personas, la mitad mujeres y la otra mitad hombres, para que participen como defensores o coordinadores de las brigadas que se desplegarán.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, se prevén recuperar 282 tramos y 56 calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, con el fin de mejorar el entorno urbano, la calidad de vida y la movilidad de los habitantes del perímetro A y B de la zona patrimonial.

