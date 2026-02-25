La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, afirmó que la ampliación de la consulta del proyecto Plan General de Desarrollo (PGD), anunciada este miércoles por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no resuelve el problema de fondo: la falta de apertura y pluralidad real en el proceso.

La legisladora señaló que no se trata de extender plazos, sino de garantizar una consulta auténticamente ciudadana.

“De nada sirve ampliar la fecha hasta abril si las consultas siguen realizándose en los Pilares, con alumnos de los propios Pilares y con personal del gobierno. Hoy lo que estamos viendo es una consulta de Morena para Morena”, sostuvo.

Olivia Garza advirtió que el PGD debe construirse con la participación de toda la ciudadanía, especialmente de sectores productivos, académicos, organizaciones civiles, urbanistas y vecinos que no forman parte de estructuras gubernamentales.

“Las consultas deben salir de los espacios controlados por el gobierno. Tienen que llevarse a plazas públicas, mercados, universidades, parques y colonias. Solo así se podrá hablar de una verdadera participación ciudadana”, enfatizó.

Reiteró que el PAN no se opone a la consulta, sino a la simulación.

“Si de verdad quieren escuchar a la gente, que abran el proceso, que permitan que todas las voces sean tomadas en cuenta. La planeación de la ciudad no puede hacerse entre los mismos de siempre”, concluyó.

La jefa de Gobierno anunció este miércoles que se prorroga hasta el 10 de abril el periodo de consulta al proyecto de PGD. Ésta es la segunda ampliación que realiza el Gobierno de la Ciudad para recibir propuestas a este instrumento de planeación.

LL